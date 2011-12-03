Кравчук: Из Ющенко — такой президент, как из меня курица

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, Виктор Ющенко стал президентом случайно, не имея для этого необходимых качеств.

«Из Ющенко – такой президент, как из меня курица. Я не ходил на Майдан, потому что я знал, что они пустозвоны. Я говорил, а мне не верили», — сказал Л.Кравчук в интервью «Радио Свобода».

«Обмануть людей можно очень просто. Виктор Ющенко нормальный человек, только он ненормальный Президент. Не каждый может быть президентом. Он случайно был избран президентом. Как человек он нормален. Он, скажем, провозглашал украинские лозунги, он говорил о Голодоморе. Он говорил о языке, он говорил о европейском выборе. Говорил и верил в это! А сделать не мог!» — заявил экс-президент.

Главной же причиной неудач В.Ющенко Л.Кравчук считает, что у того «не оттуда руки растут».

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