Владимира перевели из реанимации в реабилитационную палату

Митрополит ВЛАДИМИР вчера был переведен из реанимации в палату реабилитации.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ Московского патриархата со ссылкой на секретаря Предстоятеля УПЦ МП архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского АЛЕКСАНДРА.

Как сообщал УНИАН, митрополит ВЛАДИМИР был госпитализирован 30 октября в тяжелом состоянии.

Перед этим, в конце сентября он был выписан из больницы, где восстанавливался после перенесенной 16 сентября операции.