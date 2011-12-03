Владимира перевели из реанимации в реабилитационную палату
12:42, 03 декабря 2011Политика
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Митрополит попал в больницу 30 октября
Митрополит ВЛАДИМИР вчера был переведен из реанимации в палату реабилитации.
Об этом сообщает официальный сайт УПЦ Московского патриархата со ссылкой на секретаря Предстоятеля УПЦ МП архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского АЛЕКСАНДРА.
Как сообщал УНИАН, митрополит ВЛАДИМИР был госпитализирован 30 октября в тяжелом состоянии.
Перед этим, в конце сентября он был выписан из больницы, где восстанавливался после перенесенной 16 сентября операции.
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