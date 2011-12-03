Мэр Львова надеется, что благодаря Евро-2012 вернутся заробитчане
Заманивает новыми рабочими местами
Львовский городской голова Андрей САДОВЫЙ надеется, что проведение в Украине Евро-2012 поможет вернуть в Украину часть заробитчан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.САДОВЫЙ заявил в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале.
«Я надеюсь, что многие украинцы вернутся домой. Проведение Евро – это шанс для того, чтобы вернуться», - сказал он.
По словам А.САДОВОГО, этому будет способствовать появление новых рабочих мест в результате строительства гостиниц, ресторанов и другой инфраструктуры.
Кроме того, сказал А.САДОВЫЙ, согласно исследованиям, туристы только во Львове оставляют за час 410 долларов США.
В то же время мэр Львова отметил, что до сих пор остается нерешенной проблема авиасообщения между городами запада и востока Украины. «В Украине из Львова нет ни одного рейса ни в Донецк, ни в Харьков, ни в Днепропетровск, ни в Запорожье», - добавил он.
А.САДОВЫЙ выразил надежду, что эта проблема будет решена.