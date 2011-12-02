Луганский губернатор объявил голодовку «нецивилизованной» формой протеста

Председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК призвал чернобыльцев, проводящих акцию протеста под Кабинетом министров, отстаивать свои права цивилизованными методами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, по мнению В.ПРИСТЮКА, уличные протесты в первую очередь забирают остатки здоровья у самих ликвидаторов.

Во встрече в Мариинском парке также приняли участие Первомайский городской голова Борис БАБИЙ и заместитель Лисичанского городского головы Владимир АНЦУПОВ.

Ранее В.ПРИСТЮК неоднократно отмечал, что у областной власти с чернобыльскими организациями Луганщины налажено взаимопонимание. Когда 16 ноября в Луганске под стенами ОГА состоялся митинг чернобыльцев, губернатор уговорил чернобыльцев не голодать и пообещал помочь с отоплением палатки у здания облгосадминистрации, говорится в сообщении.

Кроме того, 25 ноября на сессии Луганского областного совета депутаты приняли обращение к Верховной Раде и Кабмину, в котором призвали правительство обеспечить неукоснительное полное оказание государственной помощи, отозвать из ВР законопроект 9127 «О гарантиях государства об исполнении судебных решений», увеличить в госбюджете финансирование на государственные чернобыльские программы, а также провести тщательную проверку обоснованности отнесения тех или иных категорий к чернобыльцам.

Как сообщили УНИАН в областной организации «Союз Чернобыль», в Киеве постоянно находятся от 40 до 50 чернобыльцев-луганчан, в голодовке принимают участие 15 человек.