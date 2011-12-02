Литвин опасается, что перед саммитом Украина-ЕС «одна из сторон перегреется»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не разделяет позиции Европарламента, что Россия якобы имеет влияние на Украину, чтобы та не создавала зону свободной торговли с Евросоюзом, а присоединилась к Таможенному союзу РФ, Беларуси и Казахстана.

Об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга в Киеве после встречи с маршалком Сената Республики Польша Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Комментируя по просьбе УНИАН соответствующий пункт резолюции Европарламента, В.ЛИТВИН отметил, что каждая сторона выступает, учитывая свои интересы. «Влиять можно на тех, кто поддается влиянию, или на тех, кто хочет, чтобы на них влияли», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, каждая сторона должна делать свою работу. «И я не вижу в этом больших угроз и вызовов», - добавил он.

Говоря о парафировании и подписании Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, председатель ВР отметил, что проблемы нужно решать по мере поступления. «Если мы будем бесконечно разогревать друг друга перед 19 декабря, боюсь, что одна из сторон перегреется», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, к саммиту Украина-ЕС каждая из сторон должна подойти с пониманием важности этого события и дать ответы на вопрос, что будет после парафирования соответствующего соглашения, и по какому графику будет происходить ратификация.

«Я думаю, что ни Украине, ни Европейскому Союзу не нужен сам процесс, а нужно четкое понимание относительно пункта назначения», - отметил В.ЛИТВИН.

Со своей стороны, Б.БОРУСЕВИЧ отметил, что Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, делает все возможное, чтобы парафирование Соглашения об ассоциации состоялось именно 19 декабря. «После этого уже можно осуществлять дискуссию благодаря процедуре ратификации в национальных парламентах», - добавил он.

В то же время, он заметил, что некоторые члены Европарламента разделяют мнение польской стороны, а некоторые считают, что дискуссию вокруг этого документа нужно продолжать.

«Как оно на самом деле будет, посмотрим 19 декабря. Однако позиция Польши заключается в том, что парафирование должно состояться в этом году», - сказал Б.БОРУСЕВИЧ.

Он добавил, что, конечно, есть проблемы, которые касаются, в частности, заключения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Европарламент одобрил доклад о рекомендациях Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий относительно соглашения об ассоциации с Украиной.

ЕП рекомендовал этим институтам признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии и помочь Украине в проведении реформирования Конституции и избирательного законодательства. Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время следующих выборов в Украине”.

Европарламент выступил за парафирование соглашения об ассоциации с Украиной в этом году, и его подписание – в следующем. В то же время ЕП призвал предусмотреть механизмы приостановки действия соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушений Киевом демократических принципов.

Европарламент также выступил за активную работу по установлению безвизового режима с Украиной.

Кроме того, евродепутаты хотят усилить сотрудничество с Украиной в энергетической отрасли, и выступили за предоставление Киеву помощи в «газовых» переговорах с Москвой.

Также ЕП призвал украинскую власть продолжить реализацию политических и экономических реформ.