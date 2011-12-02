В Ялтинском порту исчезла яхта стоимостью 7 миллионов

Ведется следствие

Крымской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Ялтинского морского торгового порта, где исчезла яхта стоимостью 7,1 млн. грн., находившаяся в порту на хранении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Дело возбуждено согласно ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины. «Портовики не обеспечили сохранность имущества, вследствие чего яхта исчезла», - говорится в пресс-релизе. Ведется следствие.

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