В Ялтинском порту исчезла яхта стоимостью 7 миллионов
15:39, 02 декабря 2011Политика
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Ведется следствие
Крымской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Ялтинского морского торгового порта, где исчезла яхта стоимостью 7,1 млн. грн., находившаяся в порту на хранении.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Дело возбуждено согласно ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.
«Портовики не обеспечили сохранность имущества, вследствие чего яхта исчезла», - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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