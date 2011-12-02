«Фронт Змін» увидел заговор против Януковича в его ближайшем окружении

В политической партии “Фронт Змін” называют “грязной технологией” информацию о том, что Администрация Президента Украины якобы рассылает телефонограммы относительно содействия местных органов власти проведению акции «Украина против Януковича!».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Черновицкой организации “Фронту Змін”.

“1 декабря власть запустила еще одну грязную технологию по дискредитации политической партии «Фронт Змін». В интернет-ресурсе «Букинфо», который контролируется ставленником ЯНУКОВИЧА на Буковине Михаилом ПАПИЕВЫМ, была запущена гадкая подделка телефонограммы якобы из Администрации Президента. В ней якобы содержится просьба к местной власти способствовать лидеру «Фронту Змін» собрать митинг в Киеве”, - говорится в заявлении.

В Черновицкой организации партии отмечают, что “авторы подделки даже не потрудились сверить друг с другом: она датирована 01 ноября 20__ неизвестного года. В то время, как заявку на проведение акции «Фронт Змін» подал 17 ноября 2011 года, поэтому ни 1 ноября 2001-го, ни 1 ноября 2004-го, ни даже 1 ноября 2011 года Администрации Президента о дате проведения акции не могло быть известно”.

“Удивляет также, что Администрация Президента ЯНУКОВИЧА рассылает телефонограммы относительно содействия акции «Украина против Януковича!». Это может свидетельствовать только об одном: это заговор против ЯНУКОВИЧА в его ближайшем окружении”, - отмечается в заявлении.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Букинфо, которое ссылалось на источник, сообщало, что Черновицкой ОДА, областной власти направили срочную телефонограмму якобы из Администрации Президента с просьбой способствовать лидеру «Фронту Змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ собрать митинг в Киеве.

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» начал акцию «Украина без Януковича» 12 октября.

В ходе акции активисты партии собирают подписи граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

В листовке говорится: «Господин Президент! Вы забрали мою работу! Вы забрали мою зарплату! Вы забрали мою пенсию! Вы закрыли нашу школу! Вы закрыли наши больницы! Вы забираете у меня землю! Вы уничтожаете демократию! Вы хотите забрать мое будущее! Я - гражданин Украины – не дам Вам это сделать! Я голосую против Вас! Я против ЯНУКОВИЧА!».

Листовки с подписями партия передаст Президенту.

3 декабря после митинга на Михайловской площади партия планирует передать все подписи в Администрацию Президента.