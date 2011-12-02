Азаров во Львове рассказал о свекле и капусте - и ушел от вопросов

Сегодня во время посещения во Львове корпорации «Энергоресурс-Инвест» премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время предварительно анонсированного брифинга отказался общаться с представителями СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты, которых привезли на предприятие, ожидали прибытия премьер-министра, планируя пообщаться с Н.АЗАРОВЫМ как относительно общеукраинских проблем, так и проблемных вопросов Львовской области.

Осмотрев предприятие, Н.АЗАРОВ подошел к журналистам, рассказал, что его приятно удивили низкие цены на львовских рынках на картофель, морковь, свеклу, отметил позитивный опыт оптового рынка «Шувар» во Львове, модель которого стала примером для строительства рынков в Украине.

Также он отметил, что на корпорации «Энергоресурс-Инвест» ознакомился с интересными проектами энергосберегающих технологий, пообещал выполнить озвученные представителями власти проблемные вопросы, в частности, относительно водоснабжения и канализации и, не ожидая вопросов нескольких десятков журналистов, пожелал, чтобы матчи Евро-2012 во Львове прошли интересно. После этого Н.АЗАРОВ оставил предприятие, так и не дав возможности журналистам задать хоть один вопрос.

Сегодня Н.АЗАРОВ еще планирует посетить автомобильную дорогу государственного значения Львов - Краковец, после чего, около 15.30, запланирован его отлет в Киев.