Табачник думает, что в Украине слишком много учителей

Министр образования Дмитрий Табачник заявляет, что нагрузка на учителей во Львовской и Волынской областях значительно меньше, чем в других регионах Украины.

«Во времена СССР норма недельной нагрузки для учителя составляла 18 часов. Она действует до сих пор. Но если раньше в больших городах учителя работали часто на полторы ставки - 22–26 часов в неделю, то теперь средняя учебная нагрузка по Украине составляет 16 часов. А во Львовской, Волынской и некоторых селах других областей из-за некомплектности школ - 12–14 учебных часов в неделю», - сказал Д.Табачник в интервью журналу «Эксперт Украина».

Министр также сообщил, что за время независимости сократили слишком мало учителей.

«За 20 лет независимости Украины число учащихся сократилось на 38% - с 6,7 до 4,2 миллиона человек. А число учителей уменьшилось всего-навсего на 7%, так что существует серьезная проблема нехватки учебных часов… А это значит, что учителя получают маленькую зарплату, не могут сформировать свой пенсионный счет и так далее», - подчеркнул Д.Табачник.

ZN.ua