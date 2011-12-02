Янукович рассказал о двух разговорах с Платини

Украина на достойном уровне примет матчи финальной части чемпионата Европы по футболу2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью израильской газете Haaretz, опубликованному в газете «Спорт-Экспресс».

«Мы сделали сюрприз. На протяжении короткого периода времени построили стадионы, проложили дороги. Строительство терминалов подходит к концу. Украина слишком любит футбол, чтобы у нас было право отказаться от чемпионата Европы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства признал, что еще весной 2010 года ситуация с подготовкой Украины к Евро-2012 «была катастрофической».

«За исключением «Донбасс-Арены» в Донецке у нас практически ничего не было готово - ни стадионов, ни гостиниц, ни тем более дорог или аэропортов... Речь шла не о потере двух принимающих городов из четырех, а именно о потере всего турнира. Советники предупреждали меня, что мы можем попросту не вписаться во временные рамки, установленные УЕФА, поскольку для некоторых объектов не были готовы даже проекты», - сказал Президент.

Однако, отметил В.ЯНУКОВИЧ, он сумел убедить президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, что Украина справится с подготовкой к турниру своевременно.

«Четыре часа он (М.ПЛАТИНИ) пытался убедить меня в том, что не существует никаких, даже мизерных шансов успеть построить все, менее чем за два года. Последний час я пытался убедить его в противоположном: при очень напряженной работе и совместной бщей заинтересованности мы сможем отстоять Евро-2012 для Украины», - отметил глава государства.

«Насколько же приятно было слышать слова ПЛАТИНИ, когда он приехал через год - весной 2011-го. Первое, что он заявил мне при встрече: «Это фантастика. Я не могу поверить своим глазам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.