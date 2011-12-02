Закон о выборах направили на подпись Януковичу
12:12, 02 декабря 2011Политика
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ВР приняла документ 17 ноября
Закон “О выборах народных депутатов Украины” передан из Верховной Рады в Администрацию Президента Украины на подпись главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.
Как сообщает сайт ВР, сегодня данный закон был “направлен на подпись Президенту”
Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.
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