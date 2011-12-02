Закон о выборах направили на подпись Януковичу

Закон “О выборах народных депутатов Украины” передан из Верховной Рады в Администрацию Президента Украины на подпись главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщает сайт ВР, сегодня данный закон был “направлен на подпись Президенту”

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла закон о выборах народных депутатов. В соответствии с законом, выборы будут проводиться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер и запрет на участие в выборах блоков партий.