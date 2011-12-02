График Азарова изменили, чтобы он не услышал требования отставки?

Представители ВО «Свобода» заявляют, что власть дезинформировала общественность относительно графика пребывания сегодня во Львове премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Об этом заявил в комментарии УНИАН председатель львовской городской организации ВО «Свобода» Иван ГРИНДА.

По его словам, им было поставлено в известность, что Н.АЗАРОВ в 15.00 будет принимать участие в открытии нового терминала «Рыба» на оптовом рынке «Шувар».

«Поэтому «Свобода» совместно с чернобыльцами, афганцами, представителями организации «Дети войны» согласовали проведение и анонсировали в СМИ совместную акцию протеста, среди требований которой было и требование отставки правительства, в 14.30 на территории оптового рынка «Шувар», куда планировался визит премьер-министра на 15.00», - сказал И.ГРИНДА.

Однако, по его словам, «сегодня уже в аэропорту во время прилета АЗАРОВА был изменен график его рабочей поездки», и премьер посетил «Шувар» в 11.00.

«Об изменениях в рабочем графике АЗАРОВА мы узнали в 10.20. Боясь гнева людей, власть исподтишка изменила график, чтобы мы не успели провести свои протесты», - отметил И.ГРИНДА.

«Мы соберемся на свою акцию сегодня в 14.00 возле здания Львовской ОДА, чтобы выразить свое отношение к власти, которая даже в такой элементарный визит во Львов дезинформирует общественность и жителей Львовской области», - сказал И.ГРИНДА.