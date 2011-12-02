Банковая будет помогать Яценюку?

Как сообщил источник БукИнфо в Черновицкой ОГА, областные власти, как и другие области, получили срочную телефонограмму из Администрации Президента с просьбой посодействовать лидеру «Фронту Змін» Арсению Яценюку собрать митинг в Киеве. Редакция владеет копией документа.

Кроме этого, источник сообщает, что недавно из Киева также были направлены списки активистов из черновицких отделений «Сильной Украины» и «Фронту Змін».

По данным источника, этих людей якобы надо устроить на работу в органы власти. Желательно - на руководящие должности. Остальных включить в кадровый резерв, который составляется ежегодно в конце декабря. О ком идет речь - не уточняется.