Банковая будет помогать Яценюку?
11:39, 02 декабря 2011Политика
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У БукИнфо есть копия документа
Как сообщил источник БукИнфо в Черновицкой ОГА, областные власти, как и другие области, получили срочную телефонограмму из Администрации Президента с просьбой посодействовать лидеру «Фронту Змін» Арсению Яценюку собрать митинг в Киеве. Редакция владеет копией документа.
Кроме этого, источник сообщает, что недавно из Киева также были направлены списки активистов из черновицких отделений «Сильной Украины» и «Фронту Змін».
По данным источника, этих людей якобы надо устроить на работу в органы власти. Желательно - на руководящие должности. Остальных включить в кадровый резерв, который составляется ежегодно в конце декабря. О ком идет речь - не уточняется.
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