В УНИАН научат, как попасть в телевизор

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории “Сделай себя сам” состоится круглый стол на тему: “Как попасть в телевизор?”.

Свои советы о том, как попасть на телепроект, во время круглого стола дадут финалист телепроекта «Танцуют все-2!» Сергей ЗМИЁК и хореограф-постановщик первого и второго сезонов танцевального телепроекта «Майдан’s» Олег АНИКЕЕВ.

В рамках круглого стола участникам популярных шоу можно будет задать любые вопросы.

Во время встречи танцоры расскажут гостям, что нужно делать и чего избегать, чтобы пройти отбор в телепроект; как правильно настроиться на успех и подготовиться к возможному поражению на кастинге; о жизни до и после проекта: какие позитивные и негативные стороны имеет слава.

Также С.ЗМИЁК и О.АНИКЕЕВ расскажут вам, какими проектами занимаются сейчас, и как именно вы могли бы принять в них участие.

В качестве бонуса, просто во время встречи О.АНИКЕЕВ научит вас элементам джаз-фанка и хореографии из постановок «Майдан`s».

Как сообщалось, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.