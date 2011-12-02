Томенко призывает оппозицию перестать «водить козу» для АП

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что для того, чтобы добиваться от власти решений в интересах общества, оппозиции необходимо проводить совместные, скоординированные и массовые протестные мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он сказал: «Вполне очевидно, что власть боится лишь скоординированных, организованных и массовых акций протеста».

По словам Н.ТОМЕНКО, учитывая это, власть делает все, чтобы простимулировать и сделать привычным то, что в Украине постоянно происходят малочисленные параллельные акции многих партий или оппозиционных политиков.

«Борьба за то, чтобы победить на выборах, очень важна, но, к сожалению, последние события показывают, что такая борьба, когда одиночные политические деятели собирают на митинги несколько сотен людей для того, чтобы показать их по телевидению, является не борьбой, а акциями, которые дискредитируют идею системной оппозиционной деятельности», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что «сегодня политикам нужно прекратить «водить козу» для телевидения и Администрации Президента, а показывать мощь, силу и влиятельность через скоординированные и совместные мероприятия». «Именно таким способом можно добиваться результата и заставлять власть или отменять непопулярные решения, или принимать решения в интересах общества», - подчеркнул он.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что будет предлагать всем лидерам оппозиционных партий максимально согласовывать массовые мероприятия и остановить проведение «малочисленных хороводов» для новостей на нескольких каналах.