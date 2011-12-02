«Газпром» приобретает 100% украинской ГТС» - оговорка Путина по Фрейду

Премьер России Владимир Путин случайно оговорился, сказав, что «Газпром» приобретает 100% украинской газотранспортной системы. Через пару секунд Путин исправил ошибку, уточнив, что имел ввиду Беларусь, но эксперты считают, что это оговорка по Фрейду. Об этом сообщает "Дело".

Как сообщал УНИАН, глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи А.МИЛЛЕРА в Москве с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«На встрече рассматривались вопросы текущего и перспективного сотрудничества в газовой сфере. Стороны отметили, что диалог по выработке новых условий российско-украинского взаимодействия идет конструктивно», - говорится в сообщении.

Как отметил А.МИЛЛЕР, «на переговорах достигнут существенный прогресс. Думаю, можно ожидать, что мы оформим договоренности о развитии сотрудничества в газовой сфере до конца года».