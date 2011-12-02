У оппозиции уже нет шансов оправдать Тимошенко в украинских судах?

Народный депутат Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция «БЮТ-Батькивщина») полагает, что у оппозиции уже нет возможности оправдать экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в украинских судах.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Все юридические, правовые механизмы защиты ТИМОШЕНКО в Украине либо исчерпаны, либо почти исчерпаны. Конечно, адвокаты, защитники должны и далее делать свою работу, но, мне кажется, сегодня мы получили четкий ответ", - сообщил А.ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что завершение апелляционного процесса в Украине даст БЮТ возможность продолжить рассмотрение дела в европейских судах, однако вопрос в том, насколько быстро завершится разбирательство в отечественных инстанциях.

"Завершение апелляционного процесса открывает возможность оспаривать в европейских судах все то, что происходило. Я думаю, единственное, за чем можно следить – это то, насколько быстро будет двигаться процесс. И, мне кажется, власть пока не определилась: либо как можно дольше растянуть процесс и не давать действовать в европейских судах, либо, наоборот, они хотят как можно быстрее завершить все украинские суды, чтобы поскорее перевернуть эту страницу", - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его мнению, действия власти вынуждают оппозицию и общество искать альтернативу судам в решении данного вопроса. "Я думаю, что власть, которая действует так, обречена. Это вопрос времени", - считает А.ШЕВЧЕНКО.