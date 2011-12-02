У ГАИ появились спецагенты: работают под видом пассажиров

Уже две недели в маршрутках Мариуполя под видом обычных пассажиров работают экс-инспекторы ГАИ, которые фиксируют нарушения водителей, на основе чего составляются админпротоколы.

«С учетом сокращений (в Мариуполе ряды автоинспекции покинули 50 человек), мы предложили экс-работникам ГАИ, ветеранам создать добровольные дружины, - рассказал «Сегодня» мэр Мариуполя Юрий Хотлубей. - Они следят, чтобы водители не курили, не разговаривали по мобильному и не шли на обгон».

По словам градоначальника, нарушения фиксируются, и оформляются протоколы. «Мы уже составили 8 протоколов. По этим материалам наказываются водители и идет разговор с владельцами таких маршруток. Мы предупредили частников, что при повторном нарушении горсовет будет лишать лицензии. Пока же применяются штрафные санкции от 400 до 1 тыс. 700 гривен», — говорит мэр.

Сейчас согласились поработать на маршрутах Мариуполя шесть бывших сотрудников ГАИ. В мэрии обещают расширять штат дружинников. Пока что они работают на общественных началах, но депутаты обсудят, как можно материально заинтересовать общественных наблюдателей.

«Мы постараемся создать большую дружину. Подумаем вместе с депутатами, как простимулировать этих людей - либо небольшим вознаграждением, либо какой-то другой помощью. Самое главное, что они - специалисты, а не простые пассажиры. Они могут протокольно, по всем правилам, зафиксировать нарушения», - сообщил мэр Мариуполя.