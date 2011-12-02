Янукович отметил 20-летие референдума о независимости Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «Об отмечании государственными наградами Украины по случаю 20-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года».

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени председателя Центральной избирательной комиссии в 1990-1993 годах, председателя Верховного Суда Украины в 1994-2002 годах Виталия БОЙКО, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея БУБКУ.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены народные депутаты Дмитрий ПРИТЫКА, Александр ФЕЛЬДМАН, Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Большая группа деятелей награждена также орденом "За заслуги", орденом Богдана Хмельницкого, орденом княгини Ольги, орденом Даниила Галицкого, медалью "За труд и победу", а также присвоены почетные звания в разных отраслях.

Как говорится в указе, эти люди отмечены государственными наградами «за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие независимого Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».