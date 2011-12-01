Янукович: на ЕврАзЭС от Украины поедут «определенные должностные лица»

Украина будет представлена на саммите Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) должностными лицами, поскольку заинтересована в сотрудничестве с Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме.

Отвечая на вопрос, где он все-таки будет 19 декабря – на саммите ЕврАзЭС или на саммите Украина-ЕС в Киеве - Президент сказал: «Все это игра не наша. Это понимают, кто сопоставляет два события».

Он подчеркнул, что Украина, безусловно, будет представлена на саммите ЕврАзЭС.

«Украина будет представлена на ЕврАзЭС в качестве наблюдателя, и определенные должностные лица будут там работать. Мы заинтересованы также принимать участие и сотрудничать с Таможенным союзом», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Киеве состоится ХV саммит Украина-ЕС, на котором планируется официальное объявление о завершении переговоров по Соглашению об ассоциации.

23 ноября ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 декабря в Москве.

24 ноября В.ЯНУКОВИЧ, на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что саммит Украина-ЕС 19 декабря состоится на высшем политическом уровне.