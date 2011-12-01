В ПР не исключают, что Яценюк владеет информацией с Банковой

В Партии регионов считают, что лидер партии «Фронт змин» Арсений Яценюк демонстрирует оппозиционный конструктивизм. Об этом, как сообщает Главком, заявил народный депутат от ПР Михаил Чечетов.

«Среди нынешних лидеров оппозиции, по моему личному мнению, заслуживает уважения Арсений Яценюк. Почему именно он? Ну, хотя бы за то, что он взял на себя смелость и ответственность, а это – тяжелейшая работа для помаранчевых сил, скоординировать выдвижение единых кандидатов от оппозиции. И даже такие амбициозные и одиозные политики, как Тягнибок и Турчинов, признали его лидерство в этом принципиально важном для будущей политической системы вопросе», - сказал он.

Чечетов отметил, что власть заинтересована в этом, «ведь общеизвестно, что власть в стране может быть эффективной и сильной только при наличии эффективной и сильной оппозиции».

«Поэтому тот оппозиционный конструктивизм, который демонстрирует оппозиция с подачи Яценюка в продвижении Украины к демократическим стандартам, в том числе в законодательном поле, дает нам все основания надеяться, что у нас, в конце концов, появится реальная демократическая патриотическая оппозиция», - сказал регионал.

Он также добавил, что не случайно Яценюк сегодня с тревогой высказывает опасения, что закон о выборах может быть заветирован. «Учитывая ту уверенность, с которой Яценюк говорит о возможном вето, не исключаю, что он может обладать конфиденциальной информацией о намерениях Банковой, ведь вокруг решения Президента по этому закону столкнулись интересы многих политических сил», - сказал Чечетов.