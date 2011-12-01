Черновецкий на празднование юбилея снял полгостиницы

Празднование 60-летия мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, по самым скромным подсчетам, обошлось в суму не менее, чем 300 тыс. долл.

Об этом пишет газета “Сегодня” (№270 от 1 декабря 2011 года).

Как рассказал один из гостей, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил день рождения в 5-звездочном отеле Грузии - Georgia Palace Hotel, расположенном в курортном городе Кобулети (в 20 минутах езды от Батуми) на берегу Черного моря. Гостиница оформлена в роскошном классическом стиле с мраморными стенами и полом, изящной деревянной и кожаной мебелью в красных и черных оттенках. Там есть несколько бассейнов, спа-центр, а окна номеров выходят на море, горы или сад.

«Юбиляр арендовал не всю гостиницу, а только ее половину - 80 лучших номеров. Правда, цены сейчас здесь, не в сезон, довольно низкие. Двухместный люкс обойдется в 130 долларов в сутки (за 80 номеров - больше 10 тыс. долл.)”, - сказал сотрудник отеля.

Всех гостей привезли заранее, они летели чартерным рейсом из «Борисполя». В обе стороны такой самолет стоит ориентировочно 70 тыс. долл. «Самолетом доставили также некоторые продукты для стола, например, черную икру и выпивку. В ресторан везли даже поваров, которые готовят грузинскую еду, так как в гостинице предлагают только итальянскую кухню», - сказали сотрудники отеля.

Развлекали гостей во время вечеринки двое ведущих - шоумены-комедийщики Иван УРГАНТ и Михаил ГАЛУСТЯН. Для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пели его любимые артистки - легендарная грузинская певица Нани БРЕГВАДЗЕ и российская певица Елена ВАЕНГА. По слухам, гонорары всех выступивших обошлись мэру в 200 тыс. долл.

На дне рождении мэра его законной супруги Алины АЙВАЗОВОЙ не было, зато мэр не отходил от своей любимой женщины Елены САВЧУК, пишет газета.

Приглашены были его бывшие однокурсники, экс-коллеги по прокуратуре и кое-кто из «молодой команды». Угощали хинкали, сациви и чурчхелой, а наливали вино и коньяк.