Янукович назвал неадекватной оценку Ющенко ситуации в Украине

Сегодняшнее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Верховной Раде Украины убеждает, что у руководства государства «неадекватная оценка ситуации в Украине», заявляет лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что «если мы стартовые позиции будем оценивать такими положительными оценками, как это мы услышали, то это будет неправда».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня в Украине сложилась кризисная ситуация как в экономике, так и в социальной сфере. Он отметил, что статистика свидетельствует о том, что «промышленность падает, экономика падает, внешнеторговый баланс тоже падает».

По мнению лидера Партии регионов, в связи с этим Верховная Рада Украины должна работать над решением этих вопросов. По его словам, объявлять перерыв в работе парламента до 7 июня - «это слишком».

В.ЯНУКОВИЧ отметил то, что сегодняшнее голосование о перерыве в работе парламента до 7 июня состоялось с нарушением регламента Верховной Рады Украины. По его словам, данный вопрос не был внесен в повестку дня. Он отметил, что Партия регионов на вечернем заседании после заседания своей фракции объявит свою оценку ситуации, сложившейся в парламенте.