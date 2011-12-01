Турчинов настаивает на госпитализации Тимошенко

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ настаивает на госпитализации бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Апелляционном суде Киева.

«Юлия Владимировна по состоянию здоровья не смогла, безусловно, присутствовать, потому что состояние ее здоровья значительно ухудшилось. Ей не предоставляют никакого лечения, продолжается ее истязание без допуска врачей, которые бы могли ее лечить, и без предоставления врачебной помощи... Какую там помощь ей могут предоставить? Единственная медицинская помощь – это незаконные допросы, которые с ней проводят», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО во время судебного рассмотрения предоставит председательствующему судье материалы о состоянии ее здоровья.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский райсуд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЁВА на прошлой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати.

29 ноября экс-премьер-министра перевели из камеры в палату медико-санитарной части СИЗО.