Защита Тимошенко заявила ходатайство об отводе судьи Ситайло

Апелляционный суд Киева удалился в совещательную комнату рассматривать ходатайство защиты бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО об отводе судьи Елены СИТАЙЛО.

Как передает корреспондент УНИАН, после начала судебного заседания адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявил соответствующее ходатайство.

Ю.СУХОВ мотивировал свои требования тем, что Е.СИТАЙЛО была назначена судьей-докладчиком за день до начала рассмотрения дела и не имела возможности ознакомиться с большим объемом документов этого дела.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в пресс-службе партии «Батькивщина» заявили, что за день до рассмотрения апелляции экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО заменен судья по ее делу.

В частности, как отмечалось в сообщении, по неизвестным причинам за день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы экс-премьера была заменена судья-докладчик Ирина ГОРБ на Е.СИТАЙЛО.