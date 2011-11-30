Литвин объяснил журналистам, что компьютеры в ВР устарели

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает не делать сенсацию в вопросе закупки новых компьютеров для народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, есть документ, в котором четко зафиксировано, что последний раз компьютерное оборудование закупалось в 2006 году. “Очевидно, назрела необходимость в замене этого оборудования, и поэтому в мае 2011 года Комитет по вопросам регламента и депутатской этики принял соответствующее решение и дал поручение Аппарату Верховной Рады Украины объявить тендер на закупку этого оборудования. Так что в данном случае сенсации никакой нет, и ее искать не нужно”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что работу парламента по рассмотрению законопроектов давно уже нужно переводить на электронный вариант. В.ЛИТВИН отметил, что лишь на протяжении одной сессии потери Верховной Рады Украины на печатание законов превышают 400 тыс. грн. “Поэтому считаю, что решение принято, и решение верное”, - добавил он.

Говоря о цене компьютеров, В.ЛИТВИН посоветовал посмотреть на порядок цен в свободной продаже. “Тогда отпадет необходимость искать подводные течения”, - добавил он.