Украинцев призывают завтра ровно в 12 прекратить работу

В четверг, 1 декабря, состоится всеукраинская забастовка «Переучет власти», организованная Гражданским движением «Вперед!».

Как сообщила в комментарии УНИАН народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, всеукраинская акция протеста «Переучет власти» предлагает людям начать действовать в том жизненном пространстве, которое сегодня находится под угрозой из-за неадекватных действий власти.

Акция стартует в 12.00.

Как сообщил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, «в этот день все граждане, которым надоело издевательство власти над народом, которые не видят перспектив Украины под руководством нынешней власти в 12.00 закроют свои предприятия или выставят таблички «Переучет» на своих рабочих местах. Это должно показать, что недовольных в государстве очень много и они готовы бороться за свои права».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, в рамках акции люди будут выражать протест различными способами. Так, например, автомобилисты, которые ровно в полдень будут за рулем - нажмут на клаксоны своих машин, предприниматели - вывесят таблички «Переучет» в своих магазинах, а служащие выставят их на рабочих местах.

В Киеве желающие принять непосредственное участие в акции могут прийти к парламенту. Как сообщил А.ПАНАЭТОВ, в Киеве активисты «Вперед!» в 12.00 отправят на переучет Верховную Раду, после чего «разберутся» с Кабинетом министров и Администрацией Президента.

Несогласие с действиями власти, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, обязательно должно быть выражено, потому что власть начинает чувствовать себя безнаказанной.

В рамках акции в регионах, в частности, запланировано: в Виннице - провести Межрегиональный митинг, участие в котором примут делегации из Житомирской, Хмельницкой и Киевской областей. Также запланированы митинги в Ривне, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Сумах. В Фастове, Виннице и Кривом Роге, кроме других мероприятий, пройдут Автомайданы.