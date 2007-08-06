Регионалы обвинили Балогу в злоупотреблении служебным положением

Глава Секретариата Президента Виктор Балога должен прекратить "кучмистску практику" и не вмешиваться в избирательный процесс, считает член парламентской фракции Партии регионов Анна Герман, комментируя высказывание В.Балоги, что участие членов Кабмина в выборах является использованием админресурса. По ее словам, В.Балога должен прекратить выдавать распоряжения о том, кто из блока "Наша Украина - Народная Самооборона" имеет право быть спикером во время избирательной кампании, а у кого журналисты не могут брать комментарии. "Виктор Балога правильно сделал, что не пошел на выборы, потому что его фамилия в списке "НУ-НС" еще больше снизила бы рейтинг пропрезидентской политической силы", - цитирует слова А.Герман пресс-служба Партии регионов.

Кроме того она выразила убеждение, что В.Балога "мог бы посоветовать Президенту не идти на съезд к отдельно взятой политической силе, и тем более не выступать на нем, если Президент - демократ, и если он - Президент всей Украины".

РБК-Украина