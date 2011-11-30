Донецкая мэрия начхала на Азарова и купила лимузин за треть миллиона

Управление капитального строительства Донецкого горсовета 21 ноября по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Триол-Авто» на приобретение автомобиля «Volkswagen Passat Limousine B7 Comfortline» стоимостью 324 тыс грн. Об этом, как пишет сайт "Наши деньги", сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Согласно конкурсной документации, приобретенный автомобиль цвета «Iron Grey Metallic» имеет подушки безопасности водителя и пассажира, электронную систему против заносов (ESP), ABS с ассистентом торможения, датчик падения давления воздуха в шинах, парк-пилот впереди и сзади, круиз-контроль.

В открытых источниках сообщается, что такие автомобили с двухзонной системой климат-контроля можно купить за $ 35 тыс или 281 тыс грн.

С 2004 года 51% статутного капитала ООО «Триол-Авто» принадлежит Ирине Сафиуллиной, жене главы Госслужбы молодежи и спорта Равиля Сафиуллина (Партия Регионов). Также в состав учредителей фирмы входят Теймураз и Иван Гветадзе (депутат Донецкого городского совета от Партии регионов), Олег Подолев.

На днях премьер-министр Николай Азаров в интервью «Kyiv Post» заявил, что «государство не позволяет себе транжирить средства на дорогие автомобили. Приведите хоть один такой пример - нет таких примеров! "

«А если какой-то идиот среди десятков тысяч государственных служащих себе это позволяет, то, во-первых, ему по рукам дают и он этого не делает ... Он очень хотел купить BMW X5 - но не купил, потому что казначейство не пустило, платежи вовремя были остановлены. Построена такая система, которая позволяет экономить на том, на чем можно экономить. А то, на чем нельзя экономить - мы не экономим, и это позволяет нам развиваться », - сказал Азаров, сообщив об увольнении директора харьковской ТЭЦ-2 «Эсхар».

Это предприятие приобрело на тендере «BMW X5» за 800 тыс грн., что вызвало возмущение премьера.