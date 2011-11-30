Мороз: протесты чернобыльцев можно ликвидировать только одним путем

Лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что безответственная политика власти может привести к столкновениям в Украине, которые “могут закончиться трагически”.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы об акциях протеста чернобыльцев, афганцев и других социально незащищенных слоев населения.

По его словам, символично, что такие акции проходят именно в Донецке.

А.МОРОЗ подчеркнул, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу необходимости возбуждения уголовного дела “по факту невыполнения законов и Конституции Украины должностными лицами в Украине, в частности, представителями Пенсионного фонда, которые, ссылаясь на какие-то распоряжения, директивы, указания и информацию об отсутствии средств в бюджете, отказываются выполнять судебные решения”.

По словам А.МОРОЗА, “нарушен конституционный принцип разделения функций власти”, “конкретные чиновники, конкретные должностные лица грубо нарушают законодательство Украины, не выполняя даже судебных решений”.

“Если будет возбуждено уголовное дело и будет начат процесс, то будут названы виновники этого системного нарушения в Украине”, - убежден он.

А.МОРОЗ считает, что “эти акции могут быть нейтрализованы” только одним путем – “законным, юридическим”. Он напомнил, что в парламенте есть провластное большинство, и если власть видит, что сегодня она не способна выполнять законы и судебные решения, то “она должна принять изменения к законодательству и эти льготы снимаются”.

По его словам, власть “прикрывается постановлениями Кабмина, указаниями, ориентацией для пенсионных фондов, принуждениями местных государственных администраций контролировать и судебные органы, и Пенсионный фонд”.

“Так мы далеко зайдем. И если ситуация будет и дальше развиваться так, как сегодня, когда лишают законных средств конкретных людей, то это может обернуться любыми акциями протестными, которые могут закончиться трагически для Украины”, - заявил А.МОРОЗ и добавил, что “столкновения, противостояния пользы народу не приносили” никогда.