Мэр Донецка высказал претензии к чернобыльцам: кто для них сделал больше?

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что протестная акция чернобыльцев сегодня зашла в тупик, и местная власть не может решить их проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Акция протеста сегодня зашла в тупик. На сегодняшний день местные власти не могут решить те вопросы, которые там стоят. Должен быть диалог и понимание, а там этого понимания нет, больше политики в этих вопросах и требования», – сказал городской председатель.

По его словам, на уровне городского совета оказывается помощь ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, но ни городская, ни областная власть не могут обеспечить решение суда о выплате пенсий им в полном объеме.

«То, что могут органы местного самоуправления, они это делают. Мы плотно работали, работаем и будем работать с городской организацией «Союз Чернобыль». Если говорить конкретными цифрами, то за счет городского бюджета мы выдали квартиры ликвидаторам-чернобыльцам. Назовите город, который в этом году дал такое количество жилья?», – заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Комментируя смерть одного из участников акции протеста чернобыльцев в Донецке, Геннадия Коноплева, мэр назвал инцидент трагедией, но не смог назвать виновных в случившемся.

«Все то, что случилось, безусловно, – трагедия, умер человек. Нет каких-то комментариев, просто нужно выразить соболезнование семье умершего.... Называть виновных могут только политики сегодня. Президент дал задание Генпрокуратуре провести расследование этого случая, чтобы определить степень виновности», – сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина».

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.