ЦИК просит у Минфина почти 800 тысяч на выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила представление по объемам субвенций из государственного бюджета на проведение внеочередных местных выборов в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, комиссия направит представление в Министерство финансов относительно выделения денег для подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины на 22 января 2012 года.

Утвержденное представление предусматривает объем финансирования в сумме 782,1 тыс. грн. для внеочередных выборов в 17 населенных пунктах, которые расположены в 12 регионах Украины.