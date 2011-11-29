ЦИК просит у Минфина почти 800 тысяч на выборы
18:57, 29 ноября 2011Политика
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Внеочередные местные
Центральная избирательная комиссия утвердила представление по объемам субвенций из государственного бюджета на проведение внеочередных местных выборов в 2012 году.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
В частности, комиссия направит представление в Министерство финансов относительно выделения денег для подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой Украины на 22 января 2012 года.
Утвержденное представление предусматривает объем финансирования в сумме 782,1 тыс. грн. для внеочередных выборов в 17 населенных пунктах, которые расположены в 12 регионах Украины.
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