В Донецке чернобыльцы установили армейскую палатку

В Донецке у здания управления Пенсионного фонда чернобыльцы – участники акции голодовки – на месте демонтированной в воскресенье штабной палатки установили армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Константин ИЛЬЧЕНКО, представляющий Союз объединения граждан «Трудовое движение «Солидарность», «понимая, что здесь, в Донецке люди будут самоотверженно продолжать отстаивать свои права, понимая, что они не защищены, понимая, что это беда на всю Украину и что это горе завтра может коснуться каждого, поэтому мы здесь и привезли армейскую палатку из Киева сюда».

Он отметил, что палатку привезли в Донецк благодаря содействию Гражданского конституционного комитета, Гражданским конституционным конгрессом, движением «Солидарность» и другими общественными организациями.

К.ИЛЬЧЕНКО подчеркнул, что в Донецке «произошло убийство Геннадия Коноплева, которое теперь пытаются власти закамуфлировать как несчастный случай».

Он также сообщил, что первой в новую установленную палатку занесут раскладушку Г.Коноплева.