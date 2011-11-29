У Азарова просят 10 миллионов на учителей

Депутаты Луганского городского совета сегодня на сессии приняли обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой выделить дополнительную субвенцию из госбюджета в размере 10 млн. грн. на зарплаты учителям.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель бюджетной комиссии горсовета Владимир МЕДЯНИК заявил, что в Луганске существуют проблемы при выплате зарплат работникам образования.

Он пояснил, что данная ситуация сложилась из-за того, что запланированных средств в размере 253 млн. грн., предусмотренных Министерством образования, городу не хватает. В.МЕДЯНИК подчеркнул, что Луганск весь год старался экономить для того, чтобы вовремя рассчитываться с учителями.

«Из-за нехватки средств реорганизуются школы с учащимися менее 100 человек. С сентября прекращена работа школы № 15. Для решения вопросов о финансировании исполком Луганского городского совета неоднократно обращался в Кабинет министров, к народным депутатам, но никаких результатов это не принесло», - заявил В.МЕДЯНИК.

По его информации, 31 октября Кабмин принял постановление, в котором была распределена дополнительная дотация на образование из госбюджета в регионы страны.

«Всего было распределено 368 млн. грн. по городам и областям. Например, 32 млн. - Львовской, 45 млн. – Киевской, 122 млн. – Черниговской. Луганску и Луганской области досталось 0 гривень 0 копеек. Как распределялись деньги – непонятно. Хотя в Кабмин мы сообщали, что у нас есть нехватка денег даже на «защищенные статьи». Областной совет выделил дополнительную дотацию в размере 1 млн. 600 тыс. грн., но этого недостаточно, это только 13% от необходимой суммы», - сказал глава бюджетной комиссии.

По его словам, 10 млн. 800 тыс. грн. необходимо Луганску, чтобы покрыть все расходы на образование, в частности, на зарплаты.

Мэр Луганска Сергей КРАВЧЕНКО отметил, что Кабмин несправедливо произвел распределение средств. «Очень обидно, что Луганск, который старается вовремя платить зарплату бюджетникам, экономит на ремонте крыш, дорог, остался обделенным при распределении дотаций на образование из Кабмина. При распределении дотаций из областного бюджета получилось то же самое – Брянке перечислено 10 млн. грн., Красный Луч получил 5 млн., а Луганск – полумиллионный город, где 126 учебных учреждений образования - получил 1,6 млн. грн. Это несправедливо», - сказал С.КРАВЧЕНКО, попросив депутатов поддержать обращение к Н.АЗАРОВУ.

За данное обращение проголосовали 64 депутата.