Чернобыльцы с гробом перекрыли центр Донецка

Траурное шествие с пустым гробом при участии чернобыльцев и других льготников перекрыло центр Донецка. Таким образом митингующие выражают протест против политики властей. В то же время шествие по городу с пустым гробом стало своеобразной формой поминок по умершему 27 ноября участнику акции протеста-голодовки, сообщает "Остров".

"Мы, ветераны всех категорий, ветераны труда и службы в вооруженных силах, мы рабочие и инженеры, мы - народ Донбасса и все, кто приехал поддержать нас, обращаемся к Президенту, обращаемся к Генеральному прокурору с требованием остановить судебный и милицейский беспредел в государстве, оставить попытки противозаконных действий и манипуляции ценностями героического прошлого нашей страны и народа Украины и обеспечить достойную жизнь всех категорий граждан - от новорожденного до глубокого старца", - заявили участники митинга.

Шесть человек несут на плечах пустой гроб, за которым сформировалась колонна людей. На крышке гроба лежит хлеб. На кресте с завязанным рушником, который несут перед гробом, надпись - "Коноплев Геннадий Иванович" и годы жизни. Четыре человека несут венки перед гробом.

Колонна движется по проезжей части улицы Университетской. Ее сопровождают правоохранители - около 10 человек, которые наблюдают за ходом событий.

Колонна идет медленно. Возникла пробка, движение затруднено, машины сигналят. В толпе люди держат в руках плакаты: "Львів з Донецьком", "Одесса с Донецком" и флаг с надписью "Запорожье".

Движение в центре города заблокировано.

Как известно, 27 ноября в Донецке неизвестные в присутствии высших милицейских чинов региона демонтировали палатку голодающих. В ходе операции одному из участников акции протеста-голодовки Геннадию Коноплеву стало плохо, в результате чего он умер.