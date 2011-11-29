Яценюк: кто не с нами, тот с Януковичем

Оппозиционные силы, не входящие в Комитет сопротивления диктатуре, должны присоединиться к созданию единого списка кандидатов на мажоритарные округа от оппозиции.

Об этом сообщил лидер партии "Фронт Змін" Арсений Яценюк в эфире 5 канала, комментируя создание объединенного оппозиционного списка на выборах в Верховную Раду.

Отвечая на вопрос, как можно выставлять единого кандидата от оппозиции, если есть оппозиционные силы, не входящие в Комитет сопротивления диктатуре, политик заявил: "Это вопрос ко всем другим оппозиционным силам. Они с кем?".

"Здесь нет сейчас третьего цвета. Здесь есть черное и белое", - уточнил он.

"Здесь не удастся играть: мы бы хотели, но у нас есть такие-то условия. У нас есть только одно условие - выиграть. Изменить президента Януковича, изменить Партию регионов", - подытожил Яценюк.

"Кто не с объединенной оппозицией, тот - с Януковичем. Третьего здесь не дано. Двери для того, чтобы формировать единый список оппозиции, открыты для всех. Но в эту дверь нужно зайти. Надо принять волевое решение", - заявил депутат от НУНС.

В понедельник на заседании КОД было принято решение о создании рабочей группы по формированию единого списка кандидатов на мажоритарные округа от оппозиции, напоминает Украинская правда.