Завтра состоятся похороны участника акции чернобыльцев

Похороны участника голодовки чернобыльцев в Донецке Геннадия Коноплева пройдут завтра на его родине, в городе Родинское Донецкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила родственница покойного.

По ее словам, похороны состоятся завтра в 13.00.

Донецкая областная организация партии «Батькивщина» взяла на себя расходы, связанные с захоронением своего однопартийца - шахтера-инвалида Геннадия Коноплева. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины». Также партия окажет материальную помощь семье погибшего, сообщила заместитель председателя местной парторганизации Татьяна ПАВЛЮК.

Кроме того, все желающие также могут помочь семье Г.Коноплева. Для этого открыт специальный банковский счет. Реквизиты: карточный счет «Приватбанк», 4627-0858-2246-2137, КОНОПЛЕВА Алла Георгиевна.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы. Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина». Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Г.Коноплева.