В милиции объяснили, почему охраняли митинг Калашникова

Митинг "Общевоинского союза" Олега Калашникова во время празднования Дня свободы на Майдане Незалежности было проще охранять.

Об этом сообщил начальник управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Владимир Полищук в эфире телеканала ТВi.

"Сторонников Оранжевой революции, даже по заявкам, которые поступили в Киевскую горгосадминистрацию, должно было быть 50 тысяч граждан", - отметил он.

При этом спикер МВД уточнил, что милиция охраняла митинг "Общевоинский союз" потому, что было "понятно, что людей Калашникова было бы гораздо меньше".

Полищук уточнил, что протоколы за несанкционированное проведение митингов были составлены на лидера Коалиции участников оранжевой революции Сергея Мельниченко и главу "Общевоинского союза" Олега Калашникова.

"В некоторых сюжетах я видел, что этот протокол до него не дошел", - отметил спикер милиции.

Комментируя тот факт, что людей с печатями на руках милиция свободно пропускала в лагерь Калашникова, Полищук заявил: "Я не знаю о печатках. ​​Мне, наверное, еще нужно узнать больше об этом".

Он также добавил, что разберется в этом инциденте с печатями.

Как известно, 22 ноября, в день 7 годовщины Дня свободы, на Майдане Независимости состоялся митинг устроенный "регионалом" Олегом Калашниковым.

Спокойствие лагеря Калашникова охранял тройной кордон "Беркута", который не пускал "чужих" внутрь.

Попасть в лагерь Калашникова можно было лишь имея на руках печать "Общевоинского союза" Калашникова.

Украинская правда