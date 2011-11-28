Турчинов рассказал Коморовскому о двойных стандартах власти

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ обратил внимание Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО на двойные стандарты украинской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», встреча Б.КОМОРОВСКОГО и АТУРЧИНОВА состоялась сегодня в Киеве.

«На переговорах ЯНУКОВИЧ заверяет партнеров в неизменности европейского направления Украины и преданности демократическим ценностям, но внутреннюю политику власть проводит в худших традициях тоталитарных режимов. Подтверждением этому являются вчерашние события в Донецке, когда из-за атаки силовых структур умер наш однопартиец», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем он отметил, что и Польша, и лично Б.КОМОРОВСКИЙ много делают для того, чтобы реализовать европейское стремление Украины.

«В то же время на пути евроинтеграции стоит та ситуация, которая сложилась в Украине с политическими репрессиями и заключением лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ по итогам встречи с Президентом Польши.

В то же время он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО в своем письме к европейским руководителям попросила поддержать Украину на пути к Европе и призвала их не ставить знак равенства между украинским народом и властью.

«Залогом европейской перспективы и европейской интеграции Украины является возвращение на демократический путь развития и прекращение политических репрессий», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.