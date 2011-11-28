Фракция БЮТ: Литвин пусть оставит себе один ноутбук

Фракция «БЮТ-Батьківщина» отказывается от ноутбуков, закупленных Аппаратом Верховной Рады для народных депутатов.

Об этом идет речь в заявлении фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

«Мы считаем цинизмом закупку самых дорогих компьютеров для депутатов в то время, когда за протест против невыплаченных пенсий власть убивает людей», - заявляют в «БЮТ-Батьківщині».

«Мы требуем, чтобы деньги, сэкономленные на 103 ноутбуках для нашей фракции, были направлены на решение социальных потребностей», - говорится в заявлении.

«Мы также призываем другие фракции так же отказаться от компьютеров», - отмечается в заявлении «БЮТ-Батьківщини».

«А ЛИТВИН пусть оставит себе один ноутбук, если ему не хватает спикерской зарплаты», - заявили во фракции.

Как сообщалось, сегодня СМИ со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-Сервис" избрано поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер стоимостью 11,3 тыс. грн. имеет установленную память не менее 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.