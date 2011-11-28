Галицкого арестовали

Печерский районный суд Киева вынес решение о взятии под стражу председателя Государственной службы занятости Украины Владимира ГАЛИЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры, которая просила избрать для госслужащего меру пресечения в виде ареста.

В соответствии с решением суда, В.ГАЛИЦКИЙ будет содержаться под стражей на протяжении двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.

Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и ценных камней.