В Донецке чернобыльцы сожгли куртку с надписью «Янукович – наш Президент»

В Донецке чернобыльцы, участвующие в голодовке у здания областного Управления Пенсионного фонда, сожгли на костре агитационную куртку с символикой Партии регионов и надписью «Янукович – наш Президент».

Об этом УНИАН сообщил представитель инициативной группы голодающих Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, вечером 27 ноября на месте снесенной палатки голодающие развели костер, чтобы греться морозной ночью. Чернобыльцы бросили в костер не только дрова, но и синюю куртку с символикой Партии регионов. Такие куртки широко распространялись в Донбассе период кампании по выборам Президента Украины в 2004 году.

«Эту куртку кто-то из участников акции принес, когда мы начинали голодовку...», - сказал В.СУМАРУКОВ.