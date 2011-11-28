Посол Чехии прогнозирует проблемы с ратификацией Договора об ассоциации

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Украине Иван ПОЧУХ прогнозирует проблемы с ратификацией соглашения об ассоциации с Украиной в парламентах стран-членов Европейского Союза.

Об этом посол сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» № 197 от 28 ноября.

Так, отвечая на вопрос, ожидает ли посол, что возникнут проблемы с ратификацией соглашения в чешском парламенте, И.ПОЧУХ ответил: «Речь не идет лишь о парламенте Чехии. Я ожидаю проблем в парламентах всех стран-членов ЕС. На сегодня в Европе есть единое видение сложившейся в Украине ситуации».

Посол отметил, что когда переговоры по соглашению начинались, в них не шла речь о возможной перспективе членства. «Если Украина действительно заинтересована в том, чтобы когда-то в будущем стать полноценным членом ЕС, то я могу лишь обратить ваше внимание на то, что причиной предоставления этой перспективы не будет ваше местоположение на карте мира. Ваше европейское будущее не будет основываться на вашей геостратегической важности или просто на желании страны», - сказал И.ПОЧУХ, добавив, что государства, заинтересованные во вступлении в ЕС, должны показать на практике, что они разделяют и соблюдают ценности и принципы демократии и верховенства права.

По словам посла, в Чехии ожидают от Украины уважения ряда фундаментальных ценностей и принципов, один из которых - уважение честного и прозрачного правосудия. Безусловно, отметил дипломат, этот принцип не соблюдается в полной мере во многих судебных процессах. «И речь идет не только о деле Юлии ТИМОШЕНКО, но и о некоторых делах в отношении других оппозиционных политиков», - сказал он.

И.ПОЧУХ подчеркнул, что «огромный массив работы и титанические усилия» по созданию нового формата взаимоотношений Украины и ЕС сейчас поставлены под удар из-за недостаточного соблюдения Украиной базовых принципов ЕС в этой сфере.

При этом он считает возможным парафировать соглашение об ассоциации до того, как Украина решит существующие проблемы.

«Парафирование возможно. Но что это даст, если вы не перейдете к следующим стадиям - подписанию и ратификации? Без этого соглашение не вступит в силу», - сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, что Киев заявляет, что препятствием для подписания соглашения является нежелание ЕС фиксировать в его тексте перспективу членства, И.ПОЧУХ отметил, что перспектива членства не появляется в результате того, что она указана в некоем документе. По его словам, на нынешнем этапе взаимоотношений наличие или отсутствие перспективы ничего не меняет для Украины. «Этот пункт не имеет большого значения. Намного важнее для вас получить то, что Евросоюз предлагает уже сегодня в тексте соглашения. А эти предложения весьма значительны»,- сказал он.

И.ПОЧУК отметил, что он не понимает, зачем разрушать все эти возможности только для того, чтобы настаивать на некой формулировке, которая не относится к сегодняшнему дню, а «описывает то, что даже не является предметом обсуждения и может стать таковым только в неблизком будущем».

Также посол считает, что Украина и Чехия должны сфокусироваться на экономических связях.

Он отметил рост товарооборота между двумя странами, который за 9 месяцев этого года увеличился на 41,6% и достиг 2,07 млрд. долл. Рост чешских инвестиций ожидается прежде всего в энергетический сектор, ядерную энергетику.