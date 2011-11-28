Круглый стол «Можно ли получить настоящее университетское образование в Украине?»
Во вторник, 29 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Можно ли получить настоящее университетское образование в Украине?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Можно ли считать выпускника украинского университета образованным человеком?
2. Какова роль университета в современном государстве?
3. Как должен быть организован учебный процесс в современном университете?
4. Нужен ли Украине свой университет?
Участники круглого стола:
1. Владимир НИКИТИН, заместитель директора Украинского института публичной политики, президент Украинского педагогического клуба;
2. Сергей ВЕТРОВ, директор Открытой педагогической школы, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко;
3. Василий ЧЕРНЕЦ, ректор Национальной Академии руководящих кадров культуры и искусств;
4. Максим ЛУЦКИЙ, глава Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, член Партии регионов;
5. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).