Во вторник, 29 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Можно ли получить настоящее университетское образование в Украине?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Можно ли считать выпускника украинского университета образованным человеком?

2. Какова роль университета в современном государстве?

3. Как должен быть организован учебный процесс в современном университете?

4. Нужен ли Украине свой университет?

Участники круглого стола:

1. Владимир НИКИТИН, заместитель директора Украинского института публичной политики, президент Украинского педагогического клуба;

2. Сергей ВЕТРОВ, директор Открытой педагогической школы, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко;

3. Василий ЧЕРНЕЦ, ректор Национальной Академии руководящих кадров культуры и искусств;

4. Максим ЛУЦКИЙ, глава Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, член Партии регионов;

5. Марина ТКАЧЕНКО, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).