Возле СИЗО устроили фейерверк

Под стенами Лукъяновского СИЗО в честь дня рождения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО ее сторонники устроили небольшой фейерверк.

Как передает корреспондент УНИАН, залпы фейерверка раздавались с противоположной стороны от входа в СИЗО.

Сейчас митинг под стенами следственного изолятора продолжается.

С приветственными словами в адрес Ю.ТИМОШЕНКО выступили: политик Александра КУЖЕЛЬ, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК, писатель Василий ШКЛЯР и другие.

Кроме того, экс-премьера уже поздравили много артистов, среди которых Маричка БУРМАКА, группа «От винта» и другие музыканты.

Когда стало темнеть, сторонники перед входом в СИЗО со свечей выложили сердце. Часть цветов, которые сторонники Ю.ТИМОШЕНКО принесли с собой в рамках акции «Цветок для Юли», участники митинга бросали за забор непосредственно на территорию изолятора.

Организаторы акции раздают участникам чай, чтобы люди согрелись.