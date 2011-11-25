Для Ющенко запланированная поездка Януковича в Быковню - целое событие

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал событием намерение нынешнего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА завтра принять участие в церемониях, приуроченных памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам во время открытия выставки проекта «Правда спасает от смерти», посвященной трагедии, произошедшей в Быковнянском лесу.

«То, что завтра впервые Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ появится возле Свечи Голодомора, впервые, я думаю, что это о чем-то говорит. Что завтра он будет в Быковне – это также о чем-то говорит. Для меня это событие», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о выставке «Правда спасает от смерти», он отметил, что главной идеей было провести вечер-реквием, вечер-поминки, вечер памяти, посвященный кровавой годовщине трагедии. Он напомнил, что именно 75 лет тому назад в Быковнянском лесу палачи НКВД начали массово хоронить расстрелянных украинцев. По словам В.ЮЩЕНКО, в Быковне расстреливали и хоронили преимущественно деятелей культуры, духовенства, патриотов.

«Быковня – это символ, символ других мест массовых расстрелов», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему больно, что миллионы людей до сих пор не понимают, зачем нужно хранить память о репрессиях советской власти.

«У меня душа болит, что нация, в которой 46 миллионов, спрашивает, за что у нас полтора миллиона расстрелянных в так называемую «гражданскую войну», за что 600 тыс. украинцев выселены в так называемый «период коллективизации», за что погибло 10 миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 года, а затем миллионы украинцев - во время политических репрессий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам экс-президента, ему бы очень хотелось, чтобы украинцы знали ответы на эти вопросы так же, как он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинцев расстреливали за то, что они хотели жить в собственном государстве. «В каждой жертве Быковни или Голодомора было положено наше национальное самоопределение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что без понимания, как тяжело жить без своего государства, без своего языка, церкви, культуры, без демократии, нация не сможет развиваться.