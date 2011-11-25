В Киеве мошенники «от имени Кличко» облапошивают пенсионеров

Партия «УДАР Виталия Кличко» заявляет, что от имени их политической силы неизвестные обманывают киевлян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

«В течение трех дней в Киеве неизвестные звонят по телефону на домашние телефоны пенсионеров – детей войны и обещают выплатить единовременную материальную помощь. Называются представителями партии «УДАР» или фракции «УДАРа» в Киевсовете. Доверчивым пенсионерам оставляют номер телефона, по которому они должны обратиться, если хотят получить помощь. По этому номеру никто не отвечает. Тогда обманутые и изнервничавшиеся пенсионеры звонят по телефону в офис партии, во фракцию и в районные депутатские приемные», – отметили в партии.

Поэтому партия «УДАР» заявляет, что не имеет отношения к обещаниям неизвестных лиц. «Считаем это спланированной акцией против нашей политической силы, и обращаемся в правоохранительные органы с требованием выяснить, кто организовал и осуществляет эту дерзкую и циничную провокацию. И почему в чьей-то политической борьбе должны страдать и нервничать доверчивые, самые незащищенные пенсионеры, для которых льготы, – слишком чувствительная тема?», - отметили в партии и допустили, что «те, кто осуществляет эту акцию, звонят адресно, именно детям войны, на домашние телефоны – следовательно, имеют доступ к персональным данным о киевлянах, которым звонят по телефону».

Партия «УДАР» обращается в правоохранительные органы с требованием выяснить, кто стоит за этой позорной провокацией, и прежде всего защитить ни в чем не повинных пенсионеров.