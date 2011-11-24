Симоненко хочет обновить список КПУ Табачником?

Лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО намерен кардинально обновить партийный список к следующим выборам в Верховную раду Украины. Как стало известно журналу Weekly.uaиз достоверных источников в партии, предложения войти в партийный список на выборы-2012 коммунисты намереваются сделать министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ, политологу Владимиру КОРНИЛОВУ, олимпийскому чемпиону-легкоатлету Рудольфу ПОВАРНИЦЫНУ и писателю-публицисту Мирославе БЕРДНИК (дочери писателя Олеся Бердника).

В целом же лидер КПУ взял курс на омоложение партии. Исходя из этого принципа, в депутаты, скорее всего, не смогут баллотироваться коммунисты-пенсионеры - Александр ТКАЧЕНКО, Светлана ШМЕЛЕВА и Валентин МАТВЕЕВ, отмечает Weekly.ua.