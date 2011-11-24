Украина и НАТО поговорят о новых вызовах
09:00, 24 ноября 2011Политика
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Состоится конференция
Украина и НАТО проведут конференцию по новым вызовам.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам вечером 23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН после завершения заседания Комиссии Украина - НАТО.
“Это будет мероприятие в формате конференции, посвященный проблематике новых вызовов”, - сказал он.
По словам П.КЛИМКИНА, в ходе конференции планируется обсудить основные новые вызовы – от энергетической безопасности до кибербезопасности.
Как сказал заместитель министра, конференция состоится в Украине, скорее всего, во второй половине 2012 года.
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