Чернобыльцы о компромиссе, разворованном бюджете и самосожжении

В Донецке прокуратура обещала возбудить уголовное дело по факту не исполнения решений судов о выплатах пенсий чернобыльцам в установленных законом суммах, если до 25 ноября 2011 года не будут погашены в полном объеме долги по их пенсиям.

Об этом УНИАН сообщил сегодня председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «нормальный, компромиссный путь» по разрешению конфликта власти с чернобыльцами – вернутся «в конституционное поле, то есть, Кабинет министров должен начать исполнять нормы законов».

«Как нам обещал прокурор области, до 25 ноября нам должны выплатить так называемую вторую половину пенсий за ноябрь. Вот если нам не будет выплачена эта половина, прокуратура обещала возбудить уголовное дело», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

«Вот мы послезавтра и посмотрим, что будет сделано прокуратурой Донецкой области, будет ли возбуждено уголовное дело по факту не исполнения решений судов и хищений средств в особо крупных размерах», - добавил глава облорганизации чернобыльцев-инвалидов.

По его мнению, «эту проблему создало само правительство - оно разворовало государственный бюджет, а теперь пытается обычных пенсионеров противопоставить нам, что якобы мы, инвалиды-чернобыльцы, своими большими пенсиями забираем средства Пенсионного фонда, а это неправда, это чистая ложь, так как мы финансируемся из средств госбюджета».

Н.ГОНЧАРОВ еще раз заявил, что решение Донецкого окружного административного суда о запрете акции чернобыльцы не собираются исполнять, намерены его обжаловать и готовы пойти на самые крайние меры, протестуя против беззакония.

«Решение суда мы обжалуем, но исполнять его мы не будем… Если только в отношении нас силовые структуры применят силу, то здесь есть люди, которые готовы пойти на крайние меры вплоть до самосожжения. И это не блеф», - заключил чернобылец.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Сегодня ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

В Донецкой областной государственной администрации сообщили, что после изучения законности судебного решения о запрете акции чернобыльцев Государственная исполнительная служба выполнит постановление суда.

В свою очередь, МВС Украины заявило, что милиция обеспечит правопорядок во время исполнения судебного решения о запрете акции чернобыльцев, пикетирующих Управление Пенсионного фонда в Донецкой области.